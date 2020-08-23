В Крыму продлили режим чрезвычайной пожарной опасности

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В Крыму режим чрезвычайной пожарной опасности продлили до 26 августа.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в Крыму.

«23-26 августа в западных, центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19-22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Севастополе 14 августа продлили на 21 день особый противопожарный режим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На юге Крыма продлили запрет на посещение лесов и разведение костров. В южных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Google заблокировал сайт заповедников Крыма. Google заблокировал электронный сервис ФГБУ «Заповедный Крым». Именно через этот сервис граждане и экскурсионные группы подавали в ведомство заявки для разрешения на посещение заповедников.

В Севастополе еще три недели нельзя будет ходить в лес. В Севастополе продлили особый противопожарный режим, который действует на территории города с весны из-за засушливой погоды.

В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило еще на три недели ограничение на посещение лесов.