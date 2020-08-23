Власть
В Крыму продлили режим чрезвычайной пожарной опасности
фото © МЧС Крыма
В Крыму режим чрезвычайной пожарной опасности продлили до 26 августа.
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в Крыму.
«23-26 августа в западных, центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19-22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Севастополе 14 августа продлили на 21 день особый противопожарный режим.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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