В Крыму пресекли канал ввоза контрабандного алкоголя

Пятнадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя задержано в Крыму в результате совместной операции УФСБ России по РК и Минпромполитики.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«20 августа специалистами Министерства промышленной политики Республики Крым совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь, пресечен ввоз и дальнейшее распространение фальсифицированной алкогольной продукции на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, стоимость изъятой из оборота партии контрафакта превысила четыре миллиона рублей. Следствием установлено, что ввезенную продукцию планировали реализовывать в розничных точках на территории полуострова. В отношении организатора канала проводится проверка. Его действия отнесены к преступлениям в сфере экономической деятельности (ст. 22 УК РФ).

За восемь месяцев из незаконного оборота в Крыму изъято 39 тысяч тонн фальсифицированной алкогольной продукции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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