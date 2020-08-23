Власть
В Крыму пресекли канал ввоза контрабандного алкоголя
Пятнадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя задержано в Крыму в результате совместной операции УФСБ России по РК и Минпромполитики.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«20 августа специалистами Министерства промышленной политики Республики Крым совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь, пресечен ввоз и дальнейшее распространение фальсифицированной алкогольной продукции на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.
По оценкам специалистов, стоимость изъятой из оборота партии контрафакта превысила четыре миллиона рублей. Следствием установлено, что ввезенную продукцию планировали реализовывать в розничных точках на территории полуострова. В отношении организатора канала проводится проверка. Его действия отнесены к преступлениям в сфере экономической деятельности (ст. 22 УК РФ).
За восемь месяцев из незаконного оборота в Крыму изъято 39 тысяч тонн фальсифицированной алкогольной продукции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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