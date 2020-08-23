В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу

фото © пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Крыму более 100 правоохранителей и волонтеров ищут пропавшую накануне школьницу из Башкортостана.

Об этом сообщили в управлении Следкома по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, радиус поисков от места пропажи школьницы составляет порядка 20 километров – отрабатывается пляжная линия, туристический сектор, а также возможный маршрут передвижения девушки – Балаклава, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Коктебель.

«Изучается круг новых знакомств, детально устанавливаются обстоятельства прибывания на курорте с применением технических возможностей и криминалистической техники органов Следственного комитета России. Следствием рассматриваются все возможные версии безвестного исчезновения девушки», – говорится в сообщении.

16-летняя Мария Падалко пропала 21 августа: девушка ушла из гостевого дома в городе Саки, где отдыхала с бабушкой, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 165, среднего телосложения, глаза серые, на левом колене - шрам. Была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлепанцы, при себе имела рюкзак.

Следком возбудил Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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