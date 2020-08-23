В Крым пришла системная российская преступность

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Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

При этом россияне хотят сказать, что все это преимущественно респектабельные и состоятельные граждане. Закрытие зарубежных курортов привело к резкому росту в Крыму числа состоятельных туристов. Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что спрос вырос не только на хорошие отели, но и на сопутствующие дорогостоящие услуги – прокат яхт, машин высокого класса и так далее. Аналогичную тенденцию отметила и руководитель проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова: «Организаторам гастрономических туров в этом году «катастрофически не хватает» объектов – ферм, виноделен, хороших ресторанов».

В Крым, однако, едут не только «с вилкой и штопором». Но и банально – поживиться. И не только по мелочам. По поводу одних случаев можно весело посмеяться. Например, на днях команда спасателей в Судаке вытащила из куста дикой ежевики упавшую туда женщину, жительницу Москвы. В Москве, вестимо, ежевика или не растет, или не такая сладкая, что гостья Крыма решила приехать в Крым не только за солнцем морем и красотой, но и за ежевикой, да так увлеклась, стараясь набрать побольше, что упала в куст, зацепилась за колючки, что откуда сама не могла выбраться. Но по поводу других случаев размышления более пессимистические.

К сожалению, власти Крыма не публикуют систематической отчетности по поводу динамики преступности. Те редкие факты, которые становятся известными, говорят о том, что радоваться нечему, потому и не публикуют. Например, по наблюдениям крымчан на полуострове сильно усложнилась ситуация с наркоманией, и российские службы, заменившие украинскую систему помощи больным заместительной терапией, смогли только возглавить наркотрафик, и не безвозмездно взять под крыло крупных наркобаронов. А население и больные от этого стали страдать значительно больше. Не зря в Крыму идет интенсивная борьба с распространением снюсов и других не наркотиков, которых ранее и не замечали. Потому, что для наркосферы эти вещества сильные конкуренты, они отвлекают от наркотиков, а если их запретить, то потенциальные потребители потянутся за коноплей, и более сильными наркотиками, ведь потребителей следует «выращивать».

Анализ показывает интенсивное развитие в Крыму и других системных преступлений, которые распространяются из России. Одно из них – распространение незаконного игрового бизнеса. По данным следствия, 42-летний житель Нижнего Новгорода организовал и возглавил преступное сообщество, занимающиеся организацией и проведением азартных игр в интернете. Чтобы обеспечить стабильную работу казино, он привлек к работе своих земляков – двух братьев, – которые вошли в незаконное сообщество и руководили его структурными подразделениями в Крыму и Севастополе. С 2016 по 2019 годы братья организовывали казино. Они контролировали деятельность зала виртуальных игровых автоматов, подбирали персонал для работы, занимались финансовыми вопросами – вели учет доходов и начисляли зарплату участникам сообщества. Также принимали меры конспирации преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам. Общий незаконный доход от деятельности преступного сообщества составил 220 млн рублей, сообщает Крыминформ.

И новгородец с братьями не одиноки. Сообщается, что «прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма. По версии следствия, обвиняемая с июня 2015 года совместно с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и возглавила преступное сообщество, осуществившее с июля 2015 года по январь 2017 года незаконную организацию и проведение азартных игр, в том числе в интернете, в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя и Евпатории. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления), пунктами «а», «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)». Ранее Киевский районный суд Симферополя уже вынес обвинительные приговоры в отношении 19 участников этого преступного сообщества. Действовали системно и с размахом.

Прибыль разветвленным преступникам приносят не только казино. Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Владимирской области, который обвиняется в покушении на мошенничество с элитной недвижимостью на сумму около 50 млн рублей. По данным следствия, мужчина пытался приобрести апартаменты и два парковочных места в одном из элитных жилых комплексов в пригороде Ялты. Выяснилось, что, находясь в офисе фирмы-застройщика в Москве, злоумышленник воспользовался тем, что менеджер и руководитель организации отвлеклись, выкрал со стола подписанные оригиналы дополнительных соглашений к договорам купли-продажи недвижимости, в которых стороны подтверждают, что покупатель произвел оплату, но без даты составления. Имея на руках все необходимые бумаги для приобретения права на чужое имущество, в которые были кустарным способом внесены изменения, мужчина незамедлительно занялся регистрацией перехода апартаментов и двух парковочных мест на свое имя.

А на днях, два жителя Челябинска, которые вели незаконную банковскую деятельность в Крыму, приговорены Киевским районным судом Симферополя к условным срокам.

«Земляки» все же, жалко. Это ведь не то же, что крымские татары, выходящие на акции протеста. К ним Киевский суд Симферополя беспощаден. А это свои. «Установлено, что подсудимые, действуя в составе преступной группы, на территории Республики Крым осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии за денежное вознаграждение, в результате чего получили доход в сумме более 9 млн рублей». Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы каждому. Наказание назначено условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Россияне грабят банки совсем не таким дедовским методом, как показано в известном фильме. Интенсивность попыток ограбления впечатляет. Так, полицейские зарегистрировали в Крыму больше 40 случаев телефонного мошенничества за сутки. Клиентам банка звонят неизвестные и, представляясь якобы сотрудниками службы безопасности, различными путями вводят граждан в заблуждение, выведывая у них личные данные, а также вынуждают совершать определенные манипуляции со своим банковским счетом. Всего в полицию обратились 42 человека. Мошенники звонили им с номеров с кодом 495 и 499, в том числе зарегистрированных в других странах. Они получали от обманутых клиентов пароли, которые приходили к ним с помощью СМС, и списывали деньги с их счета в свою пользу.

Крым – курортный регион. Каждым летом мелкая преступность в нем увеличивалась. Но так по-крупному никогда не воровали. Например, жители Карелии украли у евпаторийца 723 тысячи рублей и скрылись в Анапе. По данным МВД, злоумышленники следили за потерпевшим, который снимал выручку с банковских терминалов. Злоумышленниками оказались 41-летний и 46-летний жители Республики Карелия. В автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято специальное устройство считывания кода сигнализации, так называемый код-граббер. Задержанные доставлены в Евпаторию. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Как известно, системная преступность широко использует интернет. И российская не исключение. Например, российское министерство курортов и туризма Крыма с начала года установило 24 фейковых сайта крымских объектов размещения. Всего в 2020 году в минкурортов поступило 103 жалобы от туристов, пострадавших вследствие действий мошенников. Зафиксированы мошеннические сайты на нефункционирующие санаторий «Золотой пляж» (Ялта), санаторий «Черноморский» (Ялта), санаторий «Черноморский» (Евпатория), АО «Санаторий «Слава» (Алушта), санаторий (пансионат) «Жемчужина» (Ялта), пансионат «Энергетик» (Симферопольский район, Николаевка), пансионат «Полет» (Алушта), база отдыха «Волна» (Раздольненский район, село Стерегущее), пансионат «Кристалл» (Алушта), санаторий «Фемида» (Евпатория), пансионат «Лазурный» (Алушта), пансионат «Рыбачье» (Алушта) и пансионат «Массандра» (Ялта). В пресс-службе министерства сообщили, что информация о нарушениях направляется в управление кибербезопасности МВД России и в МВД субъектов РФ для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников.

А сфера снабжения Крыма стала системной и очень удобной сферой злоупотреблений. Например, крупную партию живых устриц из Приморского края без документов задержали на территории грузового склада аэропорта Симферополя. Ранее сотрудники Крымской таможни изъяли в симферопольском магазине более 240 пачек табака для кальяна и сигарет без акцизных марок. Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из оборота. Грузовик с 19 тысячами литров незаконного пива остановили на Крымском мосту.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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