Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста

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Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».

Соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

В приказе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса «Нептун» сделает Украину «более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей».

«Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также наземных целей.

Разработана на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР. «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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