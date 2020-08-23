Власть
Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста
фото © liga.net
Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».
Соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.
В приказе определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.
Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса «Нептун» сделает Украину «более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей».
«Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также наземных целей.
Разработана на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР. «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России заявили, что перехватили сразу два самолета НАТО около Крыма. Над нейтральными водами Черного моря был замечены самолеты-разведчики Франции и Великобритании.
Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом. На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.
Крым стал «пугалом» для Европы. Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.
Ученый рассказал о «геофизическом» оружии США. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием).
В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу
В Крыму более 100 правоохранителей и волонтеров ищут пропавшую накануне школьницу из Башкортостана.
Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста
Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».
В Ялте спортсмен Сильченко прыгнул с вышки с флагом России
В Ялте российский спортсмен Артем Сильченко прыгнул с вышки в море с флагом России.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом
За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.