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Происшествия

Туриста с поврежденной ногой спасли в горах Крыма

17:31 воскресенье, 23 августа 2020

Спасатели оказали помощь туристу в Большом каньоне в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В службу спасения поступило сообщение о том, что на тропе Большого каньона Крыма, в районе «Ванны молодости» мужчина оступился и не может самостоятельно передвигаться дальше», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью носилок транспортировали пострадавшего к личному автомобилю. От медицинской помощи он отказался.

По данным МЧС Крыма, за прошедшую неделю в горно-лесной зоне региона проведено три поисково-спасательных операций, в которых спасено четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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