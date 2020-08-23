Происшествия
Туриста с поврежденной ногой спасли в горах Крыма
Спасатели оказали помощь туристу в Большом каньоне в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.
«В службу спасения поступило сообщение о том, что на тропе Большого каньона Крыма, в районе «Ванны молодости» мужчина оступился и не может самостоятельно передвигаться дальше», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью носилок транспортировали пострадавшего к личному автомобилю. От медицинской помощи он отказался.
По данным МЧС Крыма, за прошедшую неделю в горно-лесной зоне региона проведено три поисково-спасательных операций, в которых спасено четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристов из Москвы спасли в горах Крыма. На горе Демерджи под Алуштой спасли двоих туристов, которые сбились с пути, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В Крыму с тропы Голицына эвакуировали травмированную россиянку. В Крыму спасатели эвакуировали с тропы Голицына россиянку с травмой ноги.
На горе в Крыму спасли подростка из Ульяновска. Спасатели помогли подростку из Ульяновской области, который заблудился на горе Аю-Даг.
В Крыму из Чертового ущелья спасли парочку из Твери. Оперативному дежурному Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС поступило сообщение о том, что парень с девушкой поднялись на гору Сокол, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.
В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу
В Крыму более 100 правоохранителей и волонтеров ищут пропавшую накануне школьницу из Башкортостана.
Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста
Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».
В Ялте спортсмен Сильченко прыгнул с вышки с флагом России
В Ялте российский спортсмен Артем Сильченко прыгнул с вышки в море с флагом России.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом
За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.