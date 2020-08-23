Суд в Севастополе согласился с разработкой карьерных отвалов в Балаклаве

Арбитражный суд Севастополя вынес решение, по которому частное предприятие фактически может продолжить разработку отвала карьера в Балаклаве, пользуясь договором на уборку отходов.

Иск в суд подало АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М.Горького». Поводом для иска стал длящийся с декабря 2019 года конфликт между Балаклавским рудоуправлением и местными властями Балаклавы.

Глава Балаклавского муниципального округа Евгений Бабошкин заключил договор с ООО «Доломит» об уборке мусора на территории Псилерахского карьера. Карьер находится в управлении БРУ. Мусор также предполагали убирать на отвале «Южный» отработанного карьера. Отработанный и рекультивированный отвал «Южный» передали городу в 2018 году. На бывшем карьере посадили зеленые насаждения и обустроили защитный вал. С середины 2019 года ООО «Доломит», ссылаясь на договор об уборке мусора по факту разрабатывает недра отвала.

В январе 2020 года АО «Балаклавское рудоуправление» сообщило о попытке захвата территории и имущества предприятия стоимостью в десятки миллионов рублей.

Тогда сотрудники частной охранной фирмы из Симферополя перекрыли движение по внутренней дороге к складу АО «Балаклавское рудоуправление» и препятствовали вывозу готовой продукции предприятия. Руководители БРУ обратились в местные правоохранительные органы с заявлением о незаконной деятельности охранной фирмы и ее нанимателей.

В рудоуправлении уверяли, что «захват территории и имущества» предприятия происходил с одобрения руководства Балаклавской администрации.

Правительство Севастополя официально ситуацию не комментировало.

В феврале горняки намеревались устроить акции протеста перед администрацией из-за заблокированной дороги и препятствий в работе. Количество добываемой и отгружаемой продукции уменьшилось, это повлияло на материальное и социальное состояние коллектива.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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