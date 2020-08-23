Пропавшую в Крыму девочку из Башкирии ищут с помощью беспилотников

В поисках пропавшей в Крыму 16-летней Марии Падалко из Башкирии задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщила региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Кропочева.

«Сейчас поиск ведут более 50 человек волонтеров, а также представители правоохранительных органов и представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Привлечены беспилотники», – цитирует Кропочеву ТАСС.

Площадь поисков составляет порядка 10 квадратных километров, в основном в городе Саки и его окрестностях.

Как сообщалось, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Башкортостана Марии Падалко. Днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома в Саках, где отдыхала с бабушкой, и в настоящее время ее местонахождение не известно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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