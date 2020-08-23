Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 23 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 23 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах и в г.Севастополе), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 72 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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