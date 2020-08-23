Происшествия
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Крыму
Человек пострадал в результате пожара в жилом доме в Кировского районе Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, пожар произошел в городе Старый Крым в частном домовладении по улице 12-го апреля. В доме загорелась кровля, возникла угроза распространения огня.
Прибывшие на месте пожарные провели разведку помещений, обнаружили в доме пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма ликвидировали 127 пожаров, из них 93 - возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также потушено четыре лесных пожара.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму спасатели доставали застрявшую в арматуре на мосту девушку. В Республике Крым спасателям пришлось оказывать помощь девушке, застрявшей в металлических конструкциях моста через реку Кача.
Полиция сообщила врачам Навального о найденном «смертельно опасном веществе». Правоохранители сообщили врачам, которые пытаются спасти жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального, о найденном «смертельно опасном веществе».
В Крыму с начала года утонуло 34 человека. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что с начала года на полуострове произошло 51 происшествие на воде, при этом не удалось спасти 34 человека.
В Севастополе после столкновения с военной машиной микроавтобус улетел в виноградник. На въезде в Севастополь, в районе СТ «Виктория-Балаклава», произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль, микроавтобус и военный грузовик.
Зеленский пообещал поднять украинский флаг в Крыму
Власти Украины прикладывают все усилия для того, чтобы флаг страны развевался над Крымом и Донбассом.
В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса
По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей
Сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями городской администрации Феодосии был проведен осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое и в г. Феодосия.