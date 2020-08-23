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Происшествия

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Крыму

14:17 воскресенье, 23 августа 2020
Кировское

Человек пострадал в результате пожара в жилом доме в Кировского районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, пожар произошел в городе Старый Крым в частном домовладении по улице 12-го апреля. В доме загорелась кровля, возникла угроза распространения огня.

Прибывшие на месте пожарные провели разведку помещений, обнаружили в доме пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма ликвидировали 127 пожаров, из них 93 - возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также потушено четыре лесных пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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