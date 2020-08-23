Курортный сезон
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Поезда не добавили туристов в Крыму
фото © Новости Крыма
Большинство туристов этим летом приехали в Крым через Крымский мост на автобусах и личных автомобилях.
Об этом рассказала член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от республики Крым Ольга Ковитиди.
«После пандемии люди очень устали. Был период переосмысления себя, погружения в себя. Поэтому Крым стал всплеском радости и солнца. Сезон после пандемии превзошел все ожидания. Такого количества людей, которые посетили Крым в июле этого года, никогда не было. Нас удивило, что более 60% туристов к нам приехали автомобилями и автобусами, а авиаперевозки составили только 30%», - сообщила Ковитиди.
По ее словам, на поездах в Крым этим летом приехали только 5% от общего количество туристов. Чиновница отметила, что это не так много, но ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.
Как сообщалось ранее, поезда в Крым начали ходить по мосту с материка в конце 2019 году. В июне 2020 года запущено также грузовое железнодорожное сообщение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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