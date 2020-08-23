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Происшествия

Отказали тормоза: в Симферополе бетономешалка смяла десятки метров ограждения

15:47 воскресенье, 23 августа 2020
Симферополь

В Симферополе произошло ДТП с участием автобетоносмесителя.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария произошла на Объездной дороге, в районе поворота на ул. Гурзуфскую. По словам свидетелей происшествия, у грузовика отказали тормоза, но водитель успел сориентироваться. Пытаясь остановиться, он смял несколько десятков метров металлического барьерного ограждения.

По предварительным данным, никто не пострадал. «Водила - герой. Сделал все, что смог и грамотно. Никого не отправил к праотцам», «Молодец, что догадался, иначе внизу бы хороший «паровозик» собрал», «Сегодня был перед ним, пришлось на встречку выйти, автобус большой...», - пишут в соцсетях.

Официальной информации по данному происшествию пока что нет, подробности выясняются.

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