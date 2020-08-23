Общепиту Симферополя советуют перейти на одноразовую посуду из-за вододефицита

Власти Симферополя рекомендовали заведениям общественного питания в Симферополе перейти на одноразовую посуду и установить резервные емкости из-за дефицита воды в городе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Крыма.

«Был рассмотрен главный вопрос о введении необходимых мер, способствующих экономии использования воды в местах общественного питания, – говорится в сообщении. – Хозяйствующим субъектам было озвучено предложение об установке резервных емкостей для воды, сокращении расхода воды при использовании специализированной техники и посудомоечных машин, а также о рассмотрении возможности перехода на одноразовую посуду».

Из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводят графики подачи воды по часам. Сначала будет отключено горячее водоснабжение, затем холодную воду перестанут подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды будет осуществляться по часам.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, закуплены резервные емкости для школ, детских садов и больниц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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