Назван самый мощный витамин в природе, который убьет любую инфекцию

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Эксперты провели специальное исследование. В результате стал известен самый полезный для человеческого организма витамин.

Ученые утверждают, что именно он помогает справиться с самыми разными инфекциями.

В ходе исследования были проведены эксперименты с лабораторными мышами. Опыты показали, что укрепить иммунитет способен витамин В3. Он прекрасно активизирует защитные силы организма. «Броня» буквально непробиваема для патогенов.

Витамин В3, как стало известно, защищает организм от золотистого стафилококка, ВИЧ и других не менее опасных инфекций.

Исследования на лабораторных мышах, а также работа с образцами донорской крови показали, что витамин В3 способен укрепить иммунитет в тысячу раз. Он активизирует защитные свойства организма настолько хорошо, что тот становится почти непобедимым для вирусов.

Кроме того, никотинамид может защитить человека даже от золотистого стафилококка.

В высоких дозах он способен остановить развитие ВИЧ, заявили авторы работы. Они отметили, что хотя речь идет о больших дозах В3, он все равно не несет для человека никакой угрозы. Ученые считают, что никотинамид может защитить организм даже от суперинфекций.

Витамин рекомендуют принимать женщинам, а также людям, страдающим от стресса и тем, кто испытывает больше физические нагрузки.

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