Курортный сезон
Развитие сюжета: В Севастополе хотят брать с туристов плату за мусор ● Диму Билана возмутило грязное море в Крыму ● Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте ● В Крыму с начала года утонуло 34 человека ● «Дорогой совок»: россиянка об отдыхе в Крыму
На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей
фото © Крым.реалии
Сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями городской администрации Феодосии был проведен осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое и в г. Феодосия.
Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.
В ходе проверки было выявлено отсутствие матросов-спасателей на пляжах ООО «Таврикая С» и ООО «Вайлд Бич» в пгт. Приморском. На пользователей пляжей были составлены протоколы об административном правонарушении.
Также было выявлено наличие бытового мусора на территории, прилегающей к автодороге в районе Керченского шоссе, не закрепленной за пользователем. Ранее по требованию Прокуратуры РК были демонтированы отбойники вдоль автодороги по Керченскому шоссе в районе пляжа ООО «Вайлд Бич». В связи с этим автотуристы стали массово нарушать действующее законодательство, парковаться на пляжной территории и оставлять за собой много бытового мусора. Сотрудники администрации города Феодосии регулярно проводят разъяснительную работу с нарушителями.
Заместителю главы администрации города Феодосии, курирующему направление туризма поручено устранить все выявленные нарушения в течении одного дня.
Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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