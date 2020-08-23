На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей

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Сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями городской администрации Феодосии был проведен осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое и в г. Феодосия.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

В ходе проверки было выявлено отсутствие матросов-спасателей на пляжах ООО «Таврикая С» и ООО «Вайлд Бич» в пгт. Приморском. На пользователей пляжей были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также было выявлено наличие бытового мусора на территории, прилегающей к автодороге в районе Керченского шоссе, не закрепленной за пользователем. Ранее по требованию Прокуратуры РК были демонтированы отбойники вдоль автодороги по Керченскому шоссе в районе пляжа ООО «Вайлд Бич». В связи с этим автотуристы стали массово нарушать действующее законодательство, парковаться на пляжной территории и оставлять за собой много бытового мусора. Сотрудники администрации города Феодосии регулярно проводят разъяснительную работу с нарушителями.

Заместителю главы администрации города Феодосии, курирующему направление туризма поручено устранить все выявленные нарушения в течении одного дня.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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