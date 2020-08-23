Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +27
море +24

Курортный сезон

На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей

11:07 воскресенье, 23 августа 2020
Феодосия
На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей

фото © Крым.реалии

Сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями городской администрации Феодосии был проведен осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое и в г. Феодосия.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

В ходе проверки было выявлено отсутствие матросов-спасателей на пляжах ООО «Таврикая С» и ООО «Вайлд Бич» в пгт. Приморском. На пользователей пляжей были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также было выявлено наличие бытового мусора на территории, прилегающей к автодороге в районе Керченского шоссе, не закрепленной за пользователем. Ранее по требованию Прокуратуры РК были демонтированы отбойники вдоль автодороги по Керченскому шоссе в районе пляжа ООО «Вайлд Бич». В связи с этим автотуристы стали массово нарушать действующее законодательство, парковаться на пляжной территории и оставлять за собой много бытового мусора. Сотрудники администрации города Феодосии регулярно проводят разъяснительную работу с нарушителями.

Заместителю главы администрации города Феодосии, курирующему направление туризма поручено устранить все выявленные нарушения в течении одного дня.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте. Власти Ялты опять пообещали, что будут добиваться максимальной доступности пляжей и береговой линии.

«Дорогой совок»: россиянка об отдыхе в Крыму. Российская туристка на фоне пандемии коронавируса отдохнула в Крыму вместо Турции и поделилась впечатлениями после отпуска на крымскому полуострове.

Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август. Туристы забронировали около 90% номеров в средствах размещения в Крыму на август.

Архитектор назвал основную проблему Черноморского побережья. Основная проблема всех курортных городов на Черноморском побережье – стихийная застройка и бизнес-проекты, не учитывающие интересы местных жителей.

Коронавирус в Крыму
Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом

Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом

За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.

Происшествия
В Крыму пропала школьница из Башкирии

В Крыму пропала школьница из Башкирии фото

СК возбудил уголовное дело по факту пропажи школьницы из Республики Башкортостан в городе Саки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации