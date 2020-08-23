Крымчанка исполнила гимн Украины в Киеве

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В Киеве 22 августа, ко Дню государственного флага, подняли самый большой флаг Украины, во время его поднятия певица крымскотатарского происхождения Джамала исполнила государственный гимн.

Длина флагштока составляет почти 90 метров, размер полотнища – 16 на 24 метра.

Флагшток установлен на территории мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле монумента «Родина-мать».

День государственного флага Украины отмечают ежегодно 23 августа.

Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

Сооружение флагштока возвели на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», у «Родины-матери».

Проект по установке флагштока и флага - благотворительный. Реализован на средства меценатов.

Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как Джамала — украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины (2016), выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Ее детство прошло в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой, куда она с семьей переехала в 1989 году из Киргизии.

В 2016-м году Джамала, представляя Украину, одержала победу на песенном конкурсе «Евровидение».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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