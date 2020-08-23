Какой сегодня праздник 23 августа

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Сегодня, 23 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Государственного флага Украины

В Украине ежегодно 23 августа празднуют День государственного флага. Этот праздник имеет богатую историю и свои традиции. В этот день в Киеве и во всех украинских городах проходят официальные поднятия флагов, традиционные флешмобы, концерты и спортивные соревнования.

В 2009 году тогдашний президент Виктор Ющенко внес в указ Кучмы изменения, дав старт ежегодной официальной церемонии поднятия флага 23 августа по всей Украине.

К слову, первое официальное признание сине-желтого флага произошло еще 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание цветов как знамя Украинской Народной Республики.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память погибших, в России установлен День воинской славы, а в Курске есть Мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Лаврентьев день (Праздник мельника)

Сегодня отмечается день святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины. Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных.

Также сегодня, 23 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

- Собор новомучеников и исповедников Соловецких

- Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism)

- День полета божьих коровок

- День недорогих авиабилетов (Cheap Flight Day)

- День «Скачи, как ветер» (Ride Like the Wind Day) в США

- День бисквита (National Sponge Cake Day) в США

- День врача в Иране

- День работников государственной статистики в Беларусе

- Вулканалии (Vulcanaliae) в Древнем Риме

- День «черной ленты» (Black Ribbon Day) - Канада

- День государственного переворота в Румынии

Сегодня именины празднуют: Роман, Лаврентий, Агапит, Роза, Сикст, Феликиссим.

Что происходило 23 августа в прошлые годы

1305 - идеолог и активный участник борьбы за независимость Шотландии Уильям Уоллес был казнен в Лондоне (на основании фактов из его жизни был снят известный фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли).

1382 - впервые была применена артиллерия в России, случилось это при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша.

1552 - русский царь Иван Грозный со своими войсками осадил Казань.

1793 - революционное правительство Франции объявило всеобщую воинскую повинность, для защиты республики.

1799 - в Санкт-Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир: в итоге австрийцы отказались от планов по объединению германских государств под своим началом.

1921 - началась битва при Сакарье между греческими и турецкими войсками (была частью войны за независимость Турции).

1939 - СССР и нацисткая Германия заключили Договор о ненападении (вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа).

1942 - начало героической обороны Сталинграда (многие историки выделяют эту битву как переломную во всей Второй мировой войне).

1948 - в Амстердаме (Нидерланды) создан Всемирный Совет церквеймеждународная организация, объединяющая около 400 миллионов христиан со всего мира.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 августа. Какие праздники будут завтра?

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