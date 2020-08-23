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Какой сегодня праздник 23 августа
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Сегодня, 23 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Государственного флага Украины
В Украине ежегодно 23 августа празднуют День государственного флага. Этот праздник имеет богатую историю и свои традиции. В этот день в Киеве и во всех украинских городах проходят официальные поднятия флагов, традиционные флешмобы, концерты и спортивные соревнования.
В 2009 году тогдашний президент Виктор Ющенко внес в указ Кучмы изменения, дав старт ежегодной официальной церемонии поднятия флага 23 августа по всей Украине.
К слову, первое официальное признание сине-желтого флага произошло еще 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание цветов как знамя Украинской Народной Республики.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.
В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память погибших, в России установлен День воинской славы, а в Курске есть Мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Лаврентьев день (Праздник мельника)
Сегодня отмечается день святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины. Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных.
Также сегодня, 23 августа, отмечают такие праздники:
- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
- Собор новомучеников и исповедников Соловецких
- Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism)
- День полета божьих коровок
- День недорогих авиабилетов (Cheap Flight Day)
- День «Скачи, как ветер» (Ride Like the Wind Day) в США
- День бисквита (National Sponge Cake Day) в США
- День врача в Иране
- День работников государственной статистики в Беларусе
- Вулканалии (Vulcanaliae) в Древнем Риме
- День «черной ленты» (Black Ribbon Day) - Канада
- День государственного переворота в Румынии
Сегодня именины празднуют: Роман, Лаврентий, Агапит, Роза, Сикст, Феликиссим.
Что происходило 23 августа в прошлые годы
1305 - идеолог и активный участник борьбы за независимость Шотландии Уильям Уоллес был казнен в Лондоне (на основании фактов из его жизни был снят известный фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли).
1382 - впервые была применена артиллерия в России, случилось это при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша.
1552 - русский царь Иван Грозный со своими войсками осадил Казань.
1793 - революционное правительство Франции объявило всеобщую воинскую повинность, для защиты республики.
1799 - в Санкт-Петербурге запрещено носить бакенбарды.
1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир: в итоге австрийцы отказались от планов по объединению германских государств под своим началом.
1921 - началась битва при Сакарье между греческими и турецкими войсками (была частью войны за независимость Турции).
1939 - СССР и нацисткая Германия заключили Договор о ненападении (вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа).
1942 - начало героической обороны Сталинграда (многие историки выделяют эту битву как переломную во всей Второй мировой войне).
1948 - в Амстердаме (Нидерланды) создан Всемирный Совет церквеймеждународная организация, объединяющая около 400 миллионов христиан со всего мира.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 августа. Какие праздники будут завтра?
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