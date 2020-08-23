Как изменится стоимость питьевой воды в Крыму из-за ограничений

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Переход на почасовую подачу водоснабжения в Симферополе не приведет к ажиотажу и резкому росту цен на бутилированную воду.

Однако новые ограничения могут быть неэффективны. Такое мнение выразил директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов.

«Закон рынка таков, что увеличение спроса влечет рост цен. Но я не думаю, что введение графиков приведет к резкому повышению стоимости уже сейчас. Тем более, что будет осуществляться подвоз воды. Дефицит - это не личное дело граждан, так как государство берет на себя ответственность по этому вопросу», - считает эксперт.

В то же время Виктор Реутов интересуется, насколько будут оправданы вводимые меры, цель которых снизить потребление.

«Не факт, что экономия воды будет такой, какой предполагается. Во время отключений можно наблюдать, как люди набирают полную ванну, объемом 200 литров, а затем ее сливают и наполняют свежей», - говорит он.

Кроме того, возможны аварии на изношенных сетях из-за перепадов давления. Вероятно, это вызовет бурные обсуждения среди горожан, которые увидят, как вода бежит по улицам, но в кране ее нет.

С мнением коллеги согласен и председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев, который не видит предпосылок к росту цен: «Я считаю, что стоимость воды не изменится, но немного возрастет реализация продукции, так как летом цены уже сформировались. К тому же, в Крыму много производящих воду предприятий».

Ранее директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров отмечал, что в Симферополе и пригороде , чтобы минимизировать потери воды при ликвидации мелких аварий на водопроводах, которых в любом случае не избежать.

Как сообщалось, власти Симферополя и руководство ГУП РК «Вода Крыма» анонсировали переход Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов на водоснабжение по графику. Введение графиков произойдет в три этапа – с 24 августа, 31 августа и 7 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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