Спорт
Футбол в Крыму: «ТСК-Таврия» вырвала победу у ФК «Севастополь»
В Крыму в субботу, 22 августа, «ТСК-Таврия» в упорной борьбе обыграла ФК «Севастополь» со счетом 4:3 в матче 26-го тура чемпионата.
Об этом сообщается на сайте Крымского футбольного союза.
Как уточняется, мячи забили Захар Тарасенко 10, 20 минуты матча, Антон Монахов, 41 (в свои ворота) – Антон Монахов, 3, 90+2, Михаил Сорочкин, 17, 49. Победный гол был забит на последних секундах матча.
В другом матче ялтинский «Инкомспорт» обыграл бахчисарайский «Кызылташ» со счетом 2:1. Голы забили: Антон Шевчук, 79 – Владимир Пшеничников , 27, Роман Шалин, 84.
Также накануне «Фаворит-ВД Кафа» обыграл чемпиона ФК «Евпатория» со счетом 2:1. Голы забили: Денис Головещенко, 8 (с пенальти), Евгений Морев, 28 – Ярослав Юдин, 3.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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