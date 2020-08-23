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Спорт

Футбол в Крыму: «ТСК-Таврия» вырвала победу у ФК «Севастополь»

19:16 воскресенье, 23 августа 2020

В Крыму в субботу, 22 августа, «ТСК-Таврия» в упорной борьбе обыграла ФК «Севастополь» со счетом 4:3 в матче 26-го тура чемпионата.

Об этом сообщается на сайте Крымского футбольного союза.

Как уточняется, мячи забили Захар Тарасенко 10, 20 минуты матча, Антон Монахов, 41 (в свои ворота) – Антон Монахов, 3, 90+2, Михаил Сорочкин, 17, 49. Победный гол был забит на последних секундах матча.

В другом матче ялтинский «Инкомспорт» обыграл бахчисарайский «Кызылташ» со счетом 2:1. Голы забили: Антон Шевчук, 79 – Владимир Пшеничников , 27, Роман Шалин, 84.

Также накануне «Фаворит-ВД Кафа» обыграл чемпиона ФК «Евпатория» со счетом 2:1. Голы забили: Денис Головещенко, 8 (с пенальти), Евгений Морев, 28 – Ярослав Юдин, 3.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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