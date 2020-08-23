Дом для переселения из аварийного жилья в Ялте будут строить под выкуп

Строительство дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья по методу «под выкуп» будет оптимальным для Ялты.

Об этом в ходе совещания в формате видеоконференции с министром ЖКХ Крыма Дмитрием Черняевым заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Есть объективно-субъективные причины того, почему мы переходим от одного участка к другому, но иного варианта, чем согласовать с министерством и выходить на строительство «под выкуп», чтобы ускорить процесс расселения, я не вижу», – заверил он.

Глава администрации также уточнил, что уже на этой неделе городские власти готовы представить данные как по участку, так и по подрядчику, который готов строить по такой схеме.

При этом министр обратил внимание, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Крыму завершается в этом году, а в Ялте в этом плане ситуация непростая. «Мы совместно с администрацией города готовили проектно-сметную документацию на многоквартирный дом на улице Мицко, но при проектировании возникла необходимость возведения подпорной стены стоимостью 205 миллионов рублей. И поскольку средства на это не предусматривались, администрации было предложено найти другой участок», – напомнил Черняев, отметив, что по всем трем предложенным участкам решения так и не было принято.

Также, по его словам, не удалось реализовать и планы расселения ялтинцев из аварийного жилья в дом, который возводился на улице Сосновой: строительство не было завершено, а контракт с подрядчиком – расторгнут.

«Нужен конкретный план действий, причем готов он должен быть уже на этой неделе», – подчеркнул министр и добавил, что самый простой способ – вернуться к варианту строительства дома на улице Мицко, добавив в проект стоимость подпорной стены. Тем более, уточнил Черняев, что там сформирован участок, есть инженерные сети, начато проектирование и имеется конкретный застройщик.

«На этой неделе мы должны доложить председателю Совета министров Крыма либо о том, что у нас есть подрядчик, который уже сейчас готов построить необходимое количество квартир, которые мы выкупим по цене, заложенной в программе – 38,5 тысячи рублей за квадратный метр, либо возвращаемся к участку на Мицко при условии дофинансирования возведения подпорной стены за 205 миллионов рублей и начинаем строить», – подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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