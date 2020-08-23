Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела ● Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом ● За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19 ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом
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За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2009 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1509 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 294 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3203 человека.
Выздоровевших за весь период – 1378 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом
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Коронавирус в Крыму
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