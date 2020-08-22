Звонок на миллион: крымчанка перевела мошенникам круглую сумму

В Симферополе местная жительница из-за телефонных мошенников лишилась миллиона рублей, которые хранила на карте.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по РК.

На мобильный телефон жертве аферы позвонил неизвестный молодой человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил женщине, что заметил «странную активность счета». Он заверил: чтобы деньги были в безопасности необходимо выполнять его инструкции. Женщина последовала командам и в итоге перевела более миллиона рублей мошенникам.

Сейчас полицейские пытаются разоблачить злоумышленников и найти тех, кто причастен к похищению средств. Параллельно с этим они рекомендуют не сообщать неизвестным лицам свои банковские данные: номера карт, PIN-коды или CVV.

Как ранее сообщалось, в середине июля в Алуште полицейские задержали мужчину, который выкрал бесконтактную банковскую карту у брата, после чего совершил множество покупок на сумму до тысячи рублей. Позже он украл телефон родственника, сменил PIN-код и снял оставшиеся средства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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