Ждать ли в Крыму коллапса с электричеством из-за засухи?

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О том, как повышенный спрос на электроснабжение для нагрева воды отразится на быте жителей Симферополя и пригорода, рассказали пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

С 24 августа в крымской столице и районах вводят ограничения водоснабжения из-за ухудшения ситуации с засухой. На первом этапе, который начнется уже в понедельник, в городе отключат горячую воду и снизят потребление холодной воды.

Как сообщили на предприятии, высокой нагрузки на сети электроснабжения не ожидается, так как у потребителей «установлены токоограничивающие аппараты, согласно договорной мощности». Кроме этого, сами по себе устройства для нагрева – бойлеры, электрочайники и кипятильники, не могут «нагрузить» систему.

«Перебоев с электроснабжением при повышенном спросе не возникнет, так как при строительстве электрических сетей берется за основу мощность с расчетом на увеличение нагрузок», - заверили в «Крымэнерго».

В учреждении посоветовали также привести в порядок все приборы для нагревания.

«Из электрочайника стоит удалить накипь, так как из-за нее вода нагревается медленнее. Запускать бойлер стоит только тогда, когда действительно требуется горячая вода. Неплохо будет провести профессиональную очистку нагревательного элемента бойлера. Так можно повысить эффективность работы элемента, а именно получать то же количество тепла, при меньших затратах электроэнергии», - посоветовали в пресс-службе.

Заместитель директора АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Олег Бышук также отметил, что бояться проблем с электричеством жителям Крыма не стоит.

«У нас часто отключают горячую воду на профилактику, и большинство воду греют. Конечно, нагрузка на сети будет, но, как показывает практика, они ее выдерживают. Кроме этого, в большинстве квартир уже давно стоят бойлеры, поэтому большая часть Симферополя даже не заметит разницы. Главное, что вода вообще будет. Нагреть воду - это не такая проблема, как полное отсутствие воды», - пояснил Бышук.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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