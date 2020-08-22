За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19

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В Севастополе за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все пациенты - местные жители в возрасте от 21 года до 80 лет, контактные по заболевшим ранее родственникам. После выздоровления выписано еще семь человек», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего с начала пандемии в Севастополе выявили 456 заразившихся коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом. За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19. Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.