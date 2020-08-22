Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом ● Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19 ● В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей ● Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски
За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Все пациенты - местные жители в возрасте от 21 года до 80 лет, контактные по заболевшим ранее родственникам. После выздоровления выписано еще семь человек», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего с начала пандемии в Севастополе выявили 456 заразившихся коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом. За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
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В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
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