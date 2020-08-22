Выдержат ли трубы: эксперт о слабых местах водных графиков для Крыма

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В центральных районах Крыма, которые с 24 августа начнут поэтапный переход на ограниченное водоснабжение, необходимо тщательно проверить внутридомовые водопроводные сети.

Это необходимо для того, чтобы минимизировать потери воды при ликвидации мелких аварий на водопроводах, которых в любом случае не избежать, пояснил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

Как отметил специалист, водопроводные сети в республике с учетом их изношенности по-прежнему не застрахованы от гидроударов, поэтому регулярный сброс давления и резкие его перепады в трубах «вызывают большую тревогу». Особенно негативно локальные прорывы и аварии могут сказаться на жителях многоквартирных домов, если не предусмотреть возможности локальных отключений.

«Я просил всех обратить внимание на то, что по регламенту должен готовиться весь дом, не только сети теплоснабжения, но также и водопроводные. Самое главное – проверить задвижки, чтобы, если в доме случится авария, можно было перекрыть дом, а еще лучше, чтобы была возможность в случае аварии локально отключить стояк», - пояснил Петров.

Таким образом, можно минимизировать отключения тех пользователей, которые окажутся «рядом» на сетях.

«У нас масса таких примеров: у кого-то что-то рвануло, кинулись перекрывать стояк - стояк не перекрывается. Кинулись перекрыть задвижку на входе в дом – не перекрывается. Побежали к ближайшему колодцу – не перекрывается. Это наша реальность, к сожалению. Тогда приходится отключать целый квартал, а для этого надо сбросить (оставшуюся в сетях воду – ред.). И начинается сброс, и по городу начинает бежать поток воды, - заключил директор АНО «ЖКХ Контроль». – Поэтому сейчас в процессе очень важно до 15 сентября, пока у нас продолжается подготовка к зиме, обратить особое внимание на то, чтобы привести задвижки в рабочее состояние».

Ответственность за ревизию и ремонт сетей водоснабжения лежит на управляющих компаниях – в той части труб, которая находится внутри дома, – и на ГУП РК «Вода Крыма» в части водопроводов за стенами дома, отметил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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