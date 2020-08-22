Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже»

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С 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ограничат подачу воды из-за засухи, – об этом сообщил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, всего ограничения коснутся 40 населенных пунктов и будут вводиться поэтапно, с ужесточением графиков с 31 августа и затем с 7 сентября.

Фактически при самых строгих ограничениях симферопольцы и жители окрестных районов будут получать воду утром и вечером всего по два-три часа. Глава администрации Симферополя Елена Проценко добавила, что власти планируют установить возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для подстраховки.

Ввести графики подачи воды Проценко намеревалась еще в начале этого года, однако в правительстве Крыма тогда заверили, что в этом нет необходимости.

По данным правительства Крыма, Симферополь потребляет 160 тысяч кубометров в сутки. При этом с 7 сентября город по плану перейдет на режим потребления в размере всего 100 тысяч кубометров в сутки. Чтобы обеспечить Симферополь, власти в течение лета строили трубопроводы из других водохранилищ, однако эти усилия, очевидно, не помогли облегчить ситуацию.

Активист из Симферополя Алексей Ефремов рассказал, как в городе реагируют на новости о плановых отключениях воды.

– Мне кажется, все относятся к этим графикам негативно: ничего не спросив, людей просто ставят перед фактом. На моей памяти такое было раз десять за последние шесть лет. Вообще, когда все начинают набирать воду и запасаться ей, потребление растет еще больше. Понятно, что симферопольцы надеются, что все сложится хорошо и что их минует эта участь. Многие помнят этот дискомфорт по 1990-м годам, когда отключали воду, да и сейчас новые жилые районы часто сидят без нее, например, по ночам. В Крыму эта проблема стара как мир, но сейчас количество жителей полуострова только растет за счет приезжих, и она обостряется. Тем не менее я надеюсь, что местные власти все же передумают и не будут вводить такие жесткие меры. Это будут существенным ударом для людей. Мне все же кажется, от отсутствия днепровской воды пострадали северные регионы Крыма, а не Симферополь.

Украина не поставляет воду в Крым с 2014 года, при том что через Северо-Крымский канал до этого обеспечивалось до 80% водных потребностей полуострова.

На этом фоне бывший депутат городского совета Симферополя Степан Кискин обвиняет власти в бездействии.

– Я давно говорил о необходимости решить водную проблему. Я сторонник запуска опреснительных заводов – весь мир идет по этому пути. Надо было заниматься этим параллельно с бурением новых скважин и переброской воды из других водохранилищ. Раньше администрация Симферополя не волновалась об этом и не принимала никаких мер: например, «Водоканалу» следовало давно провести ревизию всех сетей водоснабжения, и стало бы понятно, с чего именно начинать. Надеюсь, скоро станет полегче, потому что туристический сезон закончится и схлынет поток туристов, плюс ограничения тоже скажутся. Но я считаю, что потребление воды населением – это 18-20%, а строительство и промышленность вместе забирают очень много, до 80%. Возможно, для решения водной проблемы придется приостанавливать какие-то стройки. А так у нас автомойки работают – их тоже надо закрывать.

Впрочем, глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в интервью телеканалу «Крым 24» заверил, что в последние два года его специалисты проводили активную работу, чтобы обеспечить сохранение воды в сетях Крыма. Так или иначе, в марте глава правительства полуострова Юрий Гоцанюк признал, что водопотери в крымских сетях превышают 50%.

Все усилия властей Крыма для решения проблемы дефицита воды, носят временный характер и не способны решить ее глобально, – такое мнение высказал президент Крымской академии наук, председатель крымской общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

По мнению ученого, строительство водоводов сможет выручить Крым лишь на два-три месяца. Виктор Тарасенко предлагает альтернативу – использовать глубинные водоносные горизонты, которые, по его оценкам, располагают практически неограниченными запасами пресной воды. Ученый утверждает. что подобный опыт глубинного водозабора уже использовался в Сахаре и в Монголии. Виктор Тарасенко полагает, что в Крыму такая зона как минимум одна – в районе села Новоалександровка на границе Симферопольского и Белогорского районов.

Специалист по геоинформационным системам Сергей Гапон считает, что власти Крыма до последнего надеялись, что им удастся бесперебойно обеспечивать Симферополь водой без альтернативных проектов по ее поиску.

– По космическим снимкам видно, что уровень воды в Симферопольском водохранилище с начала августа еще сильнее упал. В северной его части на поверхности оказался участок, который раньше был в нескольких десятках сантиметров под водой, а в южной части вода отступила до десяти метров буквально за две недели. Очевидно, что переброски из других водохранилищ не помогли. Впрочем, то, что симферопольцев ждут большие проблемы с чистой пресной водой, было ясно заранее: специалисты прекрасно понимали, что если каким-то чудом не пойдут обильные дожди, ситуация в лучшую сторону не изменится. Я думаю, что российские власти оттягивали решение об ограничении подачи воды до последнего момента. Что до идеи использовать воду с большой глубины, во-первых, любые ресурсы конечны, во-вторых, этот вопрос исследован мало и находится на уровне домыслов.

Сергей Гапон напоминает, что даже в случае, если гипотезы крымских ученых подтвердятся, для распределения вновь открытых запасов воды придется строить новую инфраструктуру. По мнению специалиста, успех такого проекта по обеспечению Крыма пресной водой маловероятен.

Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев также убежден, что дефицит воды в Симферополе нельзя считать неожиданностью.

– Я еще полгода назад говорил, что именно в августе начнутся серьезные проблемы. Еще труднее будет в сентябре – начале октября, когда нужно будет готовиться к отопительному сезону. Для этого нужна вода, и заполнить ей всю необходимую инфраструктуру не получится. Я знаю и очень уважаю Виктора Тарасенко, потому что я работал с ним в Крыму, но я не согласен с его позицией, что надо искать воду в глубинных источниках. Ведь сегодня оккупанты пробурили уже более десяти скважин в так называемом золотом запасе Крыма, а это как раз та «линза» пресной воды в Джанкойском и Нижнегорском районах. Еще в советские и в украинские времена действовали постановления, согласно которым ее нельзя было использовать. Если мы выкачиваем эту воду, карстовые полости заполняются соленой – и это проблема.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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