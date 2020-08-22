Власти Ялты обещают своевременное начало учебного процесса во всех школах региона

Власти Ялты обещают своевременное начало учебного года во всех школах региона.

Учебный процесс начнется вовремя и в тех трех школах Ялтинского региона, где подрядчики не успевают завершить капитальные ремонты к 1 сентября, заверил местных жителей начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский по итогам рабочей поездки на ЮБК председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

«Уже есть понимание того, как мы будем работать в случае, если строители не успеют завершить ремонты до начала учебного года», – подчеркнул он.

Так, по словам Кутковского, учащиеся Краснокаменской школы временно будут заниматься в Гурзуфе. «Эта школа довольно большая, в ней обучается 350 детей при проектной вместимости в 1200, поэтому 174 ученика Краснокаменской школы там разместятся без особых проблем даже с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – пояснил он.

При этом начальник управления образования обратил внимание, что в Симеизской школе ремонт дополнительного корпуса на учебный процесс не влияет. «А в Гаспре, если подрядчик до конца месяца не успеет сдать объект, дети временно будут учиться в две смены в корпусе начальных классов», – пояснил Кутковский и подчеркнул, что данная мера – вынужденная.

В ходе визита Гоцанюка глава администрации Ялты Иван Имгрунт проинформировал премьер-министра республики о том, что в этом году на капитальный ремонт трех школ – в Симеизе, Гаспре и Краснокаменке – из городского бюджета было выделено 112 млн руб. «Завершить эти работы по контракту планировалось до 20 августа, но введение «режима повышенной готовности» в Крыму не позволило подрядчикам начать работы вовремя: на объект они зашли с опозданием почти на месяц. В результате процент готовности школ на сегодняшний день составляет не более 60%», – пояснил Имгрунт и подчеркнул, что администрация строго контролирует ход ремонтных работ и количество людей на объектах.

Со своей стороны премьер-министр Крыма поставил подрядчикам жесткие требования: завершить основные работы в ближайшее время. Так, в Краснокаменской школе до 1 сентября подрядчик обязан привести в порядок три учебных корпуса, а к середине месяца сдать весь объект полностью. В Симеизской школе также будут активизированы работы, чтобы к середине первого учебного месяца их полностью завершить. А в Гаспре подрядчик заверил, что успеет сдать объект к концу августа.

По итогам выезда Гоцанюк дал поручение по всем объектам, на которых ремонт проводится с нарушением сроков, начать претенциозную работу с подрядчиками и определиться с новыми графиками завершения работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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