Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19 ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом ● Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19 ● В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей
Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом
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Власти Симферополя ввели дополнительные меры по профилактике COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации столицы Крыма.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Симферополе принято решение о введении дополнительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории крымской столицы», – говорится в сообщении.
В частности, на территории города ограничили проведение массовых мероприятий, а также ввели дополнительные ограничения в работе кинотеатров. «Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, сократить проведение сеансов в день на 50%. Осуществлять продажу билетов на показ кинофильмов или видеороликов с учетом расстояния между людьми в зале не менее 1,5 метра», – добавили в пресс-службе.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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