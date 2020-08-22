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Коронавирус в Крыму

Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом

фото © gazeta.ru

Власти Симферополя ввели дополнительные меры по профилактике COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации столицы Крыма.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Симферополе принято решение о введении дополнительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории крымской столицы», – говорится в сообщении.

В частности, на территории города ограничили проведение массовых мероприятий, а также ввели дополнительные ограничения в работе кинотеатров. «Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, сократить проведение сеансов в день на 50%. Осуществлять продажу билетов на показ кинофильмов или видеороликов с учетом расстояния между людьми в зале не менее 1,5 метра», – добавили в пресс-службе.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Таким образом, число умерших достигло 27 человек.

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Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19. Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

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