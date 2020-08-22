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Власть

Власти Крыма выставили по-дешевке на аукцион очередной пансионат

12:48 суббота, 22 августа 2020
Судак
Власти Крыма выставили по-дешевке на аукцион очередной пансионат

фото © Крыминформ

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион пансионат «Алмаз» под Судаком за 33,3 млн рублей (менее 500 тысяч долларов).

Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции.

Начальная минимальная стоимость пансионата составляет 33 367 580 рублей. Расположен он в селе Морское, Судак. Каждый желающий купить его может подать заявку до 27 августа. Аукцион пройдет 31 августа на электронной торговой площадке.

Среди выставленного на продажу имущества есть ряд нежилых зданий, среди которых спальные корпусы, буфет, склады, здания для рабочих, администрации. Кроме этого, на продажу выставляют технику, инструменты, постельное белье и мебель.

Ранее Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье (Алушта). Цена на пансионат составляет почти 40 млн рублей. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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