В Севастополе заключили мир с хозяином украинского самостроя

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Правительство Севастополя утвердило проект мирового соглашения с застройщиком многоквартирного дома по адресу: ул. Стрелецкая, 8, построенного на земельном участке под индивидуальное жилое строительство (ИЖС).

Об этом на заседании сообщил Максим Жукалов.

Напомним, решение узаконить самострой украинского периода было принято на первом заседании рабочей группы по легализации долгостроев, жильцы которых с украинского периода не могли оформить права собственности на приобретенное жилье.

Тогда же была положительно решена судьба еще двух многоэтажек — ЖСК «Гераклейское» на улице Вакуленчука и ЖСК «Скифия» в Казачьей бухте. Ранее были легализованы еще два дома из украинского наследия.

Как уточнялось на заседании, мировое соглашение с застройщиком стало возможным после того, как застройщик приобрел смежный со своим участок земли площадью 571 кв. метр и выполнил градостроительный анализ для его благоустройства.

По условиям мирового соглашения застройщик обязан будет объединить оба участка в один и благоустроить его, организовав там парковку на 10 мест, детскую площадку и зону для отдыха взрослых, а также контейнерную площадку. Размещать еще какие-либо объекты в границах участка застройщику запрещено.

Кроме этого, застройщик обязан возместить средства, потраченные ранее правительством на разработку документации по сносу объекта в размере 370 тысяч рублей.

Подписанное обеими сторонами мировое соглашение, пояснил глава департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, будет направлено в суд. Если документ будет утвержден судом, у застройщика есть три месяца для благоустройства расширенной придомовой территории и два месяца на финансовое возмещение.

Но на этом долгая процедура узаконивания того, что ранее было признано самовольной постройкой, не заканчивается, отметил Максим Жукалов.

Впереди — самый главный этап оформления жильцами прав собственности на квартиры. Для этого застройщик обязан будет разработать либо проектную документацию по реконструкции жилого дома в многоквартирный, либо документацию, подтверждающую, что жилой дом в качестве многоквартирного будет отвечать всем требованиям и нормам.

Во втором случае вопрос изменения вида разрешенного использования будет рассматриваться уже не в отношении земельного участка, а объекта капитального строительства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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