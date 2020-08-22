Власть
В отношении уральского депутата возбудили уголовное дело в Крыму
В Крыму продолжается следствие по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Саки в ходе бытового конфликта с уральским депутатом.
Инцидент произошел в середине июля. По предварительной версии приехавший на отдых 43-летний депутат Первоуральской городской думы, член партии «Единая Россия» Назар Галат поспорил с местным жителем. В разгар конфликта к ним подошел 66-летний сакчанин и вступил в разговор.
Перепалка быстро переросла в драку, и уралец, по словам очевидцев, ударил пенсионера кулаком в голову. Мужчина упал. Позже медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. От полученных травм сакчанин впал в кому.
В отношении уральского депутата возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиянка предстанет перед судом за организацию азартных игр в Крыму. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма.
МВД Крыма проверит себя на прослушку за шесть миллионов рублей. Контракт на закупку спецоборудования ведомство планирует заключить с фирмой из Екатеринбурга.
Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей. Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.
ФСБ-шники задержали севастопольца за ловлю мидий. Жителя Инкермана застали на одном из причалов за незаконным отловом мидий.
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.
В Крыму нашли захоронение с 66-ю телами
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, принявшие участие в экспедиции «Аджимушкай-2020» в Крыму, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
вчера
Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды
В Симферополе возле школ и детских садов стали устанавливать накопители для воды.