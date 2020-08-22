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Власть

В отношении уральского депутата возбудили уголовное дело в Крыму

09:40 суббота, 22 августа 2020

В Крыму продолжается следствие по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Саки в ходе бытового конфликта с уральским депутатом.

Инцидент произошел в середине июля. По предварительной версии приехавший на отдых 43-летний депутат Первоуральской городской думы, член партии «Единая Россия» Назар Галат поспорил с местным жителем. В разгар конфликта к ним подошел 66-летний сакчанин и вступил в разговор.

Перепалка быстро переросла в драку, и уралец, по словам очевидцев, ударил пенсионера кулаком в голову. Мужчина упал. Позже медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. От полученных травм сакчанин впал в кому.

В отношении уральского депутата возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: Новый день

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