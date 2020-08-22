В Крыму нашли захоронение с 66-ю телами

фото © vk.com/adjimushkai

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, принявшие участие в экспедиции «Аджимушкай-2020» в Крыму, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в экспедиции прибывшие из Ленинградской области военные работали в Центральных Аджимушкайских каменоломнях на двух объектах: Бутовском завале и завале Янгуразова. Они нашли разные артефакты времен Великой Отечественной войны, проверили архивные данные о расположении оборонительных сооружений.

В районе поселка Глазовка под Керчью, фактически в открытом поле, обнаружено воинское захоронение. Восточно-крымский центр военно-исторических исследований на основе архивных данных предполагал, что оно может существовать, но точных сведений не было. Военнослужащие ЗВО определили границы захоронения. В нем погребены рядовые, сержанты и офицеры подразделений, входивших в состав 55-ой гвардейской стрелковой дивизии, - всего, предположительно, 66 человек. Они погибли в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и были похоронены примерно в ноябре 1943 года.

Нынешний сезон экспедиции уже завершился, и захоронение пришлось законсервировать. Решается вопрос об организации полноценной экспедиции конкретно на это место – для извлечения всех останков военнослужащих с целью их последующего перезахоронения с воинскими почестями на мемориальном комплексе.

В тексте использованы материалы: ТАСС

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поисковики нашли на Керченском полуострове останки красноармейцев. Поисковый отряд «Наследие» Крымской таможни совершил свою первую экспедицию, в ходе которой были найдены останки 12 красноармейцев, погибших в 1942 году.

Археологи возобновили раскопки на Херсонесе. Археологи возобновили раскопки на территории севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Останки сотен красноармейцев перезахоронены в Севастополе. Перезахоронение останков 353 воинов Великой Отечественной войны прошло на мемориальном кладбище воинов Второй мировой войны в поселке Дергачи.

Спасатели подняли со дна Феодосийской бухты столетний якорь. Крымские спасатели несколько дней поднимали пятитонный якорь со дна Феодосийской бухты.