В Крыму наказали мужчину, едва не спалившего дачный массив

Сотрудники пожарной части в поселке Орджоникидзе установили виновника пожара, который мог нанести значительный ущерб дачному массиву.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что нарушителем требований пожарной безопасности стал мужчина, который осуществлял пал сухой растительности на своем дачном участке.

— В условиях особого противопожарного режима, виновник возгорания осуществлял пал сухой растительности на территории своего садового участка. В результате возникла угроза распространения огня на соседние дачные участки. Сотрудники пожарной части 104 пгт. Орджоникидзе согласно установленному регламенту довели информацию в уполномоченный надзорный орган: ОНД 4-го ПСО г. Феодосия.

Инспектором был составлен протокол по факту нарушения пожарной безопасности на одного человека. Нарушителю был выписан штраф, — рассказал министр.

Так, вчера в 09:05, в службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Орджоникидзе (городской округ Феодосия) горит трава.

— По прибытии стало известно, что на территории дачного участка горит сухая трава. Огонь быстро распространяется. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и немедленно приступили к ликвидации огня. В течении часа возгорание было локализовано и ликвидировано. Дальнейшее распространения огня на садовые участки не допущено. Его площадь составила 250 кв. м, — рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Сергей Шахов подчеркнул, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону:

— Штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, — сообщил Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В отношении уральского депутата возбудили уголовное дело в Крыму. В Крыму продолжается следствие по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Саки в ходе бытового конфликта с уральским депутатом.

При строительстве СИЗО в Симферополе украли почти 100 млн рублей. Следствие обвиняет бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова в хищении 94,6 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

Россиянка предстанет перед судом за организацию азартных игр в Крыму. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Брянска – организатора и руководителя преступного сообщества, которое занималось проведением азартных игр в городах Крыма.

МВД Крыма проверит себя на прослушку за шесть миллионов рублей. Контракт на закупку спецоборудования ведомство планирует заключить с фирмой из Екатеринбурга.