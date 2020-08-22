В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

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За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

24 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 3 - прибывшие из других субъектов России), 16 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта РФ).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 281 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3174 человека.

Выздоровевших за весь период – 1372 человека.

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