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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

10:03 суббота, 22 августа 2020
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

фото © strana.ua

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

24 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 3 - прибывшие из других субъектов России), 16 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта РФ).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 281 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3174 человека.

Выздоровевших за весь период – 1372 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды. На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.

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В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

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