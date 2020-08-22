Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19 ● В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей ● Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски ● Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом ● В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
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За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
24 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 3 - прибывшие из других субъектов России), 16 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта РФ).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 281 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3174 человека.
Выздоровевших за весь период – 1372 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды. На первой стадии обычная простуда и коронавирусная инфекция проявляют себя одинаково: нет высокой температуры, ощущаются легкая слабость и недомогание.
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
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