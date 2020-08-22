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В Крым до конца года пообещали привезти 220 новых автобусов
220 новых автобусов появятся на дорогах Республики Крым до конца 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.
150 автобусов среднего класса и 70 автобусов большого класса будут приобретены в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Республики Крым.«Транспорт направят в восемь муниципальных образований – Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Кировский, Красногвардейский и Ленинский районы, - пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что с 2016 до конца 2020 года планируется обновить не менее 1315 единиц техники.
Как ранее сообщалось, республиканские власти в конце 2019 года заявили, что в ближайшие два года намерены обновить и пополнить республиканский подвижной состав, закупив около двух тысяч удобных низкопольных автобусов. Эти меры, в частности, должны перекрыть нехватку общественного транспорта в Симферополе и других городах и районах Крыма.
В июне текущего года замглавы администрации Вероника Глоба также заявляла, что объявленный в городе конкурс для определения муниципальных перевозчиков подразумевает, что победители обязаны будут обновить подвижной состав и убрать с рейсов «украинские автобусы», а также обзавестись низкопольными автобусами для маломобильных граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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