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Власть

В Крым до конца года пообещали привезти 220 новых автобусов

15:52 суббота, 22 августа 2020

220 новых автобусов появятся на дорогах Республики Крым до конца 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

150 автобусов среднего класса и 70 автобусов большого класса будут приобретены в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Республики Крым.«Транспорт направят в восемь муниципальных образований – Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Кировский, Красногвардейский и Ленинский районы, - пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что с 2016 до конца 2020 года планируется обновить не менее 1315 единиц техники.

Как ранее сообщалось, республиканские власти в конце 2019 года заявили, что в ближайшие два года намерены обновить и пополнить республиканский подвижной состав, закупив около двух тысяч удобных низкопольных автобусов. Эти меры, в частности, должны перекрыть нехватку общественного транспорта в Симферополе и других городах и районах Крыма.

В июне текущего года замглавы администрации Вероника Глоба также заявляла, что объявленный в городе конкурс для определения муниципальных перевозчиков подразумевает, что победители обязаны будут обновить подвижной состав и убрать с рейсов «украинские автобусы», а также обзавестись низкопольными автобусами для маломобильных граждан.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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