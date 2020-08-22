Симферопольский адвокат оштрафован за мошенничество

Киевский районный суд Симферополя признал городского адвоката виновным в попытке мошенничества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс рублей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд вынес приговор: признать (адвоката) виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в сумме 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый получил 450 тысяч рублей от посредника. Деньги предназначались для взятки сотрудникам правоохранительных органов с целью снижения ответственности за совершенное местным жителем преступление. Однако адвокат не имел возможности повлиять на работу правоохранителей и не намеревался этого делать.

Мужчина был задержан в конце марта текущего года при получении денег. Задержание проводили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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