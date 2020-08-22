Прогноз погоды в Крыму на субботу 22 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 22 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (Местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Местами град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (Местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами сильные ливнм), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс) в центральных районах и в г.Севастополе), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (Местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (Местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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