При строительстве СИЗО в Симферополе украли почти 100 млн рублей

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Следствие обвиняет бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова в хищении 94,6 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

В документах отмечается, что Коршунов, Каклюгин и Угланов во второй половине 2015 года «вступили в преступный сговор на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием части денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере, выделяемых на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе».

Андрей Угланов - бывший фактический владелец компании «Юнистрой», Валерий Каклюгин - бывший руководитель учрежденного ФСИН ФГУП «Строительное управление 23».

По версии следствия, Угланов предложил гендиректору подконтрольной ему компании «Юнистрой» Майе Гагуа похитить деньги, она согласилась. На счета «Юнистрой» было перечислено более 193,6 млн рублей, однако фактически работы были выполнены лишь на 99 млн рублей. Похищенные 94,6 млн рублей с февраля 2016 по апрель 2018 года Гагуа и Угланов по согласованию с Коршунов и Каклюгиным перечислили на расчетные счета ООО «Союз», ООО «Консул», ООО «Мегастрой» и другие подконтрольные им фирмы «под видом покупки у них материалов и оплаты услуг по строительству, обналичили и распределили их среди соучастников».

Басманный суд в четверг арестовал до 4 октября Угланова и Каклюгина. В пятницу Гагуа была отправлена под домашний арест на этот же срок.

Ранее адвокат Угланова Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что экс-заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере). Он уточнил, что дело возбуждено по инициативе ФСИН. Но адвокат считает, что это попытка решить арбитражный спор с помощью уголовного преследования.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал ни по одному из уголовных дел.

В 2019 году Коршунов был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Он также приговорен в марте 2020 года Замоскворецким судом Москвы за растрату к девяти годам лишения свободы.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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