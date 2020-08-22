Спорт
Переходные матчи чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 4 и 9 сентября
Комитет по проведению соревнований Крымского футбольного союза утвердил даты и время проведения переходных матчей по итогам чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2019/20.
Об этом сообщила пресс-служба КФС.
Напомним, что согласно регламенту турнира, для определения команд-участниц следующего чемпионата Премьер-лиги КФС (сезон-2020/21), будут проведены переходные игры, где команда, занявшая по итогам чемпионата ПЛ КФС-2019/20 седьмое место, сыграет с командой из Открытого чемпионата Республики Крым, занявшей итоговое второе место.
Переходные игры состоятся 4 и 9 сентября. Оба матча начнутся в 16 часов 30 минут.
Жеребьевка переходных игр пройдет в штаб-квартире КФС во вторник, 25 августа. Начало в 12 часов.
В ходе жеребьевки будет определено, какая из команд-участниц переходных игр станет хозяйкой поля в первом матче, и, соответственно, гостем – в ответном поединке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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