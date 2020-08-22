Власть
Отвечавший за парковку на плато Ай-Петри директор предприятия лишился должности
Директор обслуживающего парковку на плато Ай-Петри муниципального унитарного предприятия «Туринфоцентр ЮБК» лишился должности из-за многочисленных нарушений.
Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым, работа предприятия продлена на два часа в целях борьбы с нелегальными парковщиками.
«Администрация Ялты выполнила поручение министерства устранить нарушения в кратчайшие сроки. На текущей неделе был продлен график работы парковки до 20.00 ежедневно. Директор МУП «Туринфоцентр ЮБК» Владимир Добровольский был уволен в связи с многочисленными нарушениями организации работы парковки», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что плата за место на парковке взималась согласно тарифу 50 рублей в час. Официально парковка работала до 18.00, а когда сотрудники предприятия покидали рабочие места, плату за парковочное место взимали неустановленные лица. Цена за час в несколько раз превышала установленный тариф и составляла 300 рублей.
Кроме того, в ходе рейда были выявлены девять незаконных торговых объектов, которые администрация Ялты ликвидировала. В министерстве подчеркнули, что разрабатывается единый архитектурный стиль торговых объектов, которые будут работать на плато законно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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