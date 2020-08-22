Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским

фото © video.rus.tvnet.lv

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.

Об этом в эфире 5 канала заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council Франак Вячорка.

«Пропаганда Лукашенко и России говорят, что Тихановская прозападная, пропольская, проамериканская. И, чтобы как-то дистанцироваться от этой репутации, она должна делать шаги, в том числе пророссийские, чтобы не создавать негативного восприятия среди тех, кто не за Евросоюз», — объяснил он.

Вячорка предположил, что если бы Тихановская открыто признала Крым украинским, она сразу потеряла бы много сторонников в Белоруссии. «И поэтому не надо от нее ждать геополитических курсов или программ — не для этого она пошла на выборы и стала лидером оппозиции», — заключил эксперт.

В конце июля Тихановская ответила на вопрос «Чей Крым?» и попросила больше не мучить ее по этому поводу. «Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам? Что юридически Крым украинский, а фактически — российский», — сказала оппозиционерка.

Франак Вячорка — белорусский журналист и медиааналитик. Сын бывшего лидера правоцентристской белорусской партии БНФ Валентина Вячорки.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский придумал, как по-быстрому вернуть Крым. Как заявил президент Украины, «Крым в Украину вернется обязательно, однако это произойдет гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветет сияющая, успешная Херсонская область».

Путин сделал заявление об антикрымских санкциях. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Крыма создают ряд проблем для страны, «но их можно преодолеть».

Зеленский уверен, что развитие Херсонщины «поспособствует возвращению Крыма». Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Крым сможет быстрее вернуться под контроль Украины, если Херсонщина станет более успешным регионом.

Чиновников Севастополя будут учить говорить по-русски. Госслужащие из правительства Севастополя пройдут курсы делового русского языка.