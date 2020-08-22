Крымчанка похищала алкоголь из магазина в коляске с грудным младенцем

Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в Севастополе задержали женщину, которая в детской коляске пыталась вынести неоплаченный товар из супермаркета.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Находившийся на маршруте патрулирования наряд Росгвардии, получив информацию о сработавшей «тревожной» сигнализации в одном из магазинов, на месте инцидента увидел женщину с детской коляской, в которой лежал ее двухмесячный ребенок и восемь бутылок с элитным алкоголем. Похищенный товар был буквально прикрыт ребенком. Заподозрив неладное, охранник торгового помещения нажал «тревожную» кнопку», – говорится в сообщении.

Сотрудники супермаркета рассказали, что несколькими днями ранее данная покупательница уже была замечена в торговом зале. С помощью все той же детской коляски она похитила алкоголь. Преступление зафиксировали камеры внутреннего видеонаблюдения магазина, но тогда женщине удалось беспрепятственно уйти с похищенным.

Росгвардейцы доставили 28-летнюю злоумышленницу в полицию для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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