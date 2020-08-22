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Крым и Севастополь стали лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов
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Крым и Севастополь стали в России лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов.
За первые полгода 2020 года просрочка (когда заемщик не делает выплат по кредиту свыше 90 дней) возросла на 80%, превысив 6 млрд рублей. К концу года эксперты прогнозируют рост до 7 млрд.
По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», хуже всего дела обстоят в Крыму, где задолженность по ипотеке увеличилась в 4 раза.
На втором месте Калмыкия – рост в 2,75 раза. Замыкает тройку лидеров Севастополь, где число проблемных кредитов выросло в 2 раза.
Увеличение объема неплатежей эксперты связывают с льготными условиями ипотеки, введенными правительством РФ в связи с эпидемией коронавируса: невысокие ставки и минимализация первоначальных взносов делает кредит привлекательным для малоимущих слоев населения, и многие просто не рассчитывают свои силы. Так, по словам руководителя направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, которого цитируют «Ведомости», максимальные просрочки наблюдаются по тем займам, где первоначальный взнос составляет 10%.
В тексте использованы материалы: Новый день
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