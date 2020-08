Какой сегодня праздник 22 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 22 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

День Государственного флага Российской Федерации

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

День Республики Коми

Ежегодно 22 августа отмечает образование своей национальной Республики народность коми (точнее, коми-зыряне, которые отличаются от коми-пермяков, проживающих в Коми-Пермяцком автономном округе).

В День Республики, который в регионе является официальным праздником и нерабочим днем (Закон Республики Коми от 5 мая 2014 года №30-РЗ), во многих городах проходят торжественные собрания, праздничные концерты и массовые гуляния, посвященные годовщине образования Республики Коми.

Матвей Ненастный

Народный праздник «Матфей Змеесос» отмечается 22 августа (по старому стилю - 9 августа). В этот день православная церковь почитает апостола Матфия, который заменил Иуду Искариота, предавшего Христа. Другие названия праздника: «Матфей», «Матвей ненастный», «Змеесос коров». Считалось, что 22 августа змей сосет коров, поэтому в этот день их не выгоняли на паству.

Также сегодня, 22 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

- День памяти преподобного Псоя Египетского

- День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей в Украине

- День катания по радуге

- День дубовой бочки

- День растительного молока (World Plant Milk Day)

- Всемирный день риса джолоф (World Jollof Rice Day)

- День «Съешь персик» (National Eat a Peach Day) в США

- День «Будь ангелом» (Be An Angel Day) в США

- День «Отведите свою кошку к ветеринару» (Take Your Cat to the Vet Day) в США

- День бургера (National Burger Day) в Великобритании

- День торта с пеканом (National Pecan Torte Day) в США

- День Мадраса (Madras Day) в Индии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Антон, Ирина, Макар, Яков, Юлиан, Дмитрий, Леонтий, Мария, Фотий, Алексей, Самуил, Матвей, Маркиан (Мартьян), Генриетта, Псой.

Что происходило 22 августа в прошлые годы

1456 - Влад Дракула («Цепеш») стал принцем Валахии (по некоторым свидетельствам один из самых кровавых правителей в истории, любимый вид казнисажать на кол).

1663 - вводится строгое наказание для фальшивомонетчиков в России: царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет».

1851 - в Австралии открыты первые золотые месторождения.

1932 - Би-Би-Си (в наше время комплекс радио-, Интернет- и телевещания Великобритании) начала экспериментальное телевещание.

1944 - Япония проводит всеобщую трудовую мобилизацию: для детей учебных заведений отменены занятия и они призваны на фабрики и заводы.

1948 - компартия Польши запустила процесс коллективизации.

1962 - отправилось в плавание первое торговое судно с ядерной установкой (всего было построено 4 судна такого типа)сухогруз «Саванна».

1991 - трехцветный бело-сине-красный флаг утвердили в качестве государственного флага России.

2002 - на острове Норфолк в Тихом океане запрещено пользоваться мобильными телефонами (табу продержалось около 5 лет).

2006 - страшная авиакатастрофа рейса 612 под Дзержинском: самолет Ту-154 при попытке пройти над развитым кучево-дождевым облаком перешел в плоский штопор и разбился (на борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 августа. Какие праздники будут завтра?

