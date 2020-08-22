Общество
Какой сегодня праздник 22 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Государственного флага Российской Федерации
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.
День Республики Коми
Фото strana.ru
Ежегодно 22 августа отмечает образование своей национальной Республики народность коми (точнее, коми-зыряне, которые отличаются от коми-пермяков, проживающих в Коми-Пермяцком автономном округе).
В День Республики, который в регионе является официальным праздником и нерабочим днем (Закон Республики Коми от 5 мая 2014 года №30-РЗ), во многих городах проходят торжественные собрания, праздничные концерты и массовые гуляния, посвященные годовщине образования Республики Коми.
Матвей Ненастный
Народный праздник «Матфей Змеесос» отмечается 22 августа (по старому стилю - 9 августа). В этот день православная церковь почитает апостола Матфия, который заменил Иуду Искариота, предавшего Христа. Другие названия праздника: «Матфей», «Матвей ненастный», «Змеесос коров». Считалось, что 22 августа змей сосет коров, поэтому в этот день их не выгоняли на паству.
Также сегодня, 22 августа, отмечают такие праздники:
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- День памяти преподобного Псоя Египетского
- День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей в Украине
- День катания по радуге
- День дубовой бочки
- День растительного молока (World Plant Milk Day)
- Всемирный день риса джолоф (World Jollof Rice Day)
- День «Съешь персик» (National Eat a Peach Day) в США
- День «Будь ангелом» (Be An Angel Day) в США
- День «Отведите свою кошку к ветеринару» (Take Your Cat to the Vet Day) в США
- День бургера (National Burger Day) в Великобритании
- День торта с пеканом (National Pecan Torte Day) в США
- День Мадраса (Madras Day) в Индии
Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Антон, Ирина, Макар, Яков, Юлиан, Дмитрий, Леонтий, Мария, Фотий, Алексей, Самуил, Матвей, Маркиан (Мартьян), Генриетта, Псой.
Что происходило 22 августа в прошлые годы
1456 - Влад Дракула («Цепеш») стал принцем Валахии (по некоторым свидетельствам один из самых кровавых правителей в истории, любимый вид казнисажать на кол).
1663 - вводится строгое наказание для фальшивомонетчиков в России: царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет».
1851 - в Австралии открыты первые золотые месторождения.
1932 - Би-Би-Си (в наше время комплекс радио-, Интернет- и телевещания Великобритании) начала экспериментальное телевещание.
1944 - Япония проводит всеобщую трудовую мобилизацию: для детей учебных заведений отменены занятия и они призваны на фабрики и заводы.
1948 - компартия Польши запустила процесс коллективизации.
1962 - отправилось в плавание первое торговое судно с ядерной установкой (всего было построено 4 судна такого типа)сухогруз «Саванна».
1991 - трехцветный бело-сине-красный флаг утвердили в качестве государственного флага России.
2002 - на острове Норфолк в Тихом океане запрещено пользоваться мобильными телефонами (табу продержалось около 5 лет).
2006 - страшная авиакатастрофа рейса 612 под Дзержинском: самолет Ту-154 при попытке пройти над развитым кучево-дождевым облаком перешел в плоский штопор и разбился (на борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 августа. Какие праздники будут завтра?
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