Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Таким образом, число умерших достигло 27 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1075 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 817 человек, изолировано в обсерваторы – 246 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1957 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 534 человека, выписано с выздоровлением — 1372.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19. Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.

В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.