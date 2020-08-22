Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом ● Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19 ● В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей ● Пожилых преподавателей в Крыму обяжут носить маски ● Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Таким образом, число умерших достигло 27 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1075 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 817 человек, изолировано в обсерваторы – 246 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1957 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 534 человека, выписано с выздоровлением — 1372.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19. Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19.
В Севастополе коронавирусом заразились сразу десять местных жителей. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Антирекорд в Крыму: за сутки плюс 55 новых заражений коронавирусом. За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
В Украине общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.
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Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды
В Симферополе возле школ и детских садов стали устанавливать накопители для воды.