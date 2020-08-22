Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом ● За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19 ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом ● Крым до сих пор остается в «красной зоне» COVID-19
Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела
Дочь севастопольской медсестры Пелагии Мазуровой, которая умерла от коронавируса, тоже заразилась опасным инфекционным заболеванием.
Об этом в эфире местного телевидения сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Дочь сама сейчас коронавирусом болеет, находится в инфекционной больнице. С сыном говорил по телефону. Какую могли, организационную помощь мы оказали», — сказал Развожаев.
Как ранее сообщалось, первой медалью Даши Севастопольской наградят медицинскую сестру городской больницы № 9 Пелагею Анатольевну Мазурову. Она работала с коронавирусными больными и умерла 18 августа от вируса в возрасте 65 лет.
С инициативой о посмертном присвоении ей награды выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, всю свою жизнь Пелагея Анатольевна проработала в «девятке», в которую пришла в 1973 году. Последние 27 лет она отработала в отделении анестезиологии-реанимации. Во время пандемии работала в «красной», опасной зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких.
В тексте использованы материалы: Форпост
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