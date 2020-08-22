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Коронавирус в Крыму

Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела

Дочь севастопольской медсестры Пелагии Мазуровой, которая умерла от коронавируса, тоже заразилась опасным инфекционным заболеванием.

Об этом в эфире местного телевидения сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Дочь сама сейчас коронавирусом болеет, находится в инфекционной больнице. С сыном говорил по телефону. Какую могли, организационную помощь мы оказали», — сказал Развожаев.

Как ранее сообщалось, первой медалью Даши Севастопольской наградят медицинскую сестру городской больницы № 9 Пелагею Анатольевну Мазурову. Она работала с коронавирусными больными и умерла 18 августа от вируса в возрасте 65 лет.

С инициативой о посмертном присвоении ей награды выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, всю свою жизнь Пелагея Анатольевна проработала в «девятке», в которую пришла в 1973 году. Последние 27 лет она отработала в отделении анестезиологии-реанимации. Во время пандемии работала в «красной», опасной зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких.

В тексте использованы материалы: Форпост

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