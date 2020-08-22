Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте ● В Крыму с начала года утонуло 34 человека ● «Дорогой совок»: россиянка об отдыхе в Крыму ● В Крыму провели рейд по пляжам Большой Ялты ● Крымские пляжи продолжают страдать от сброса стоков в море
Диму Билана возмутило грязное море в Крыму
фото © Instagram Димы Билана
Известного российского певца Диму Билана во время морской прогулки на яхте возмутило огромное количеством мусора в Черном море.
«Плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки — только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага», — написал певец в своем Instagram.
Он призвал человечество бережно относиться к природе.
«Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить (мусор — прим.)», — отметил Билан.
Как сообщалось, певец Митя Фомин проводит практически все лето в Крыму. Он также совмещает работу и отдых. Отдохнула в Крыму и российская фигуристка Александра Бойкова. Однако спортсменку не устроило отсутствие инфраструктуры в республике.
Отдыхает в Крыму и популярный российский актер Сергей Безруков. Судя по комментариям актера, он доволен отдыхом на полуострове.
Ранее российская певица Пелагея похвасталась подтянутой фигурой во время отдыха в Крыму. Фотографиями она поделилась с подписчиками в своем Instagram.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой. Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.
Безруков выступит в Ялте и Севастополе с «безопасным» спектаклем. Российский актер театра и кино Сергей Безруков впервые за полгода выйдет на сцену в Ялте и Севастополе с моноспектаклем.
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов. Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе. В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.
В Крыму нашли захоронение с 66-ю телами
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, принявшие участие в экспедиции «Аджимушкай-2020» в Крыму, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
вчера
Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды
В Симферополе возле школ и детских садов стали устанавливать накопители для воды.