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Диму Билана возмутило грязное море в Крыму

08:57 суббота, 22 августа 2020
Диму Билана возмутило грязное море в Крыму

фото © Instagram Димы Билана

Известного российского певца Диму Билана во время морской прогулки на яхте возмутило огромное количеством мусора в Черном море.

«Плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки — только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага», — написал певец в своем Instagram.

Он призвал человечество бережно относиться к природе.

«Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить (мусор — прим.)», — отметил Билан.

Как сообщалось, певец Митя Фомин проводит практически все лето в Крыму. Он также совмещает работу и отдых. Отдохнула в Крыму и российская фигуристка Александра Бойкова. Однако спортсменку не устроило отсутствие инфраструктуры в республике.

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В тексте использованы материалы: Форпост

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