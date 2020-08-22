Общество
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до четверга
В ближайшие несколько дней в Крыму возрастет вероятность возникновения пожаров, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По информации регионального гидрометцентра, 23-26 августа в западных, центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В ведомстве напомнили, что с 10 апреля на все территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Во время него гражданам запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и листву во дворах домов, а также выжигать сухую растительность.
В течение летних месяцев МЧС регулярно объявляет штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Последний раз об угрозе пожаров сообщили в начале августа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Будет еще хуже: российский синоптик о засухе и изменении климата в Крыму. В будущем Крым может стать еще более засушливым регионом.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 21 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 21 августа.
Ливни с грозами ожидаются в Крыму к концу дня. Синоптики и МЧС предупредили крымчан о надвигающихся на полуостров ливнях и грозах.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 20 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 20 августа.
Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже»
С 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ограничат подачу воды из-за засухи, – об этом сообщил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом
Власти Симферополя ввели дополнительные меры по профилактике COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
вчера
В Крыму нашли захоронение с 66-ю телами
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, принявшие участие в экспедиции «Аджимушкай-2020» в Крыму, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.