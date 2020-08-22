Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до четверга

В ближайшие несколько дней в Крыму возрастет вероятность возникновения пожаров, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации регионального гидрометцентра, 23-26 августа в западных, центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ведомстве напомнили, что с 10 апреля на все территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Во время него гражданам запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и листву во дворах домов, а также выжигать сухую растительность.

В течение летних месяцев МЧС регулярно объявляет штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Последний раз об угрозе пожаров сообщили в начале августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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