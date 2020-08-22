Происшествия
Байкер избил и изнасиловал россиянку на отдыхе в Крыму
фото © pixabay.com
Жительница Москвы обвинила байкера в избиении и изнасиловании во время отдыха в Крыму.
Пандемия изменила планы многих россиян на летний отпуск, и 26-летней Марии (имя изменено) из Москвы тоже пришлось отказаться от заграничного отдыха. Проводить отпуск в столице девушка не хотела и решила отправиться на курорты Крыма. Отпуск проходил хорошо: солнце, море, свежие фрукты. Кроме того, на симпатичную девушку часто обращали внимание представители мужского пола. Но одно из знакомств закончилось для 26-летней москвички печально. Молодой человек предложил прокатить красотку на мотоцикле по ночному городу, Мария согласилась. Тогда она еще не знала, чем может закончиться эта поездка. Позже о ней она расскажет сотрудникам полиции.
«Пострадавшая 26-летняя Мария П.* рассказала, что недалеко от набережной поселка Коктебель неизвестный мужчина посадил ее на мотоцикл и отвез подальше от населенного пункта, на темную дорогу. Внезапно мужчина остановился и стал приставать к москвичке. Когда девушка оказала сопротивление, мужчина избил Марию, разорвал на ней одежду и совершил насильственные действия сексуального характера.» — сообщил источник в правоохранительных органах
Девушка была шокирована произошедшим и обратиться в полицию решилась только по возвращению в родной город. Теперь по ее заявлению правоохранители проводят проверку и устанавливают личность водителя мотоцикла, избившего и изнасиловавшего москвичку.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе поймали мошенника с сувенирными купюрами. В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Белогорского района, о том, что он разменял неизвестному мужчине 5000 рублей мелкими купюрами, при этом банкноту не осмотрел и сразу положил в кошелек. На следующий день гражданин обнаружил, что купюра сувенирная.
Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».
Россиянин убил сожительницу на горе Демерджи в Крыму и сбросил с обрыва. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства туристки из Омска на горе Демерджи.
Ялтинские мошенники активно обманывают отдыхающих из Москвы.
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.
В Крыму нашли захоронение с 66-ю телами
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, принявшие участие в экспедиции «Аджимушкай-2020» в Крыму, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
вчера
Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды
В Симферополе возле школ и детских садов стали устанавливать накопители для воды.