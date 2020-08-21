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Водный кризис

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

13:39 пятница, 21 августа 2020
Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

фото © rt.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».

Об этом сообщают украинские СМИ.

«Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос», - сказал Владимир Зеленский.

Он в очередной раз сказал, что «днепровскую воду на полуостров вернут только в случае деоккупации».

«Все будет нормально, украинский язык – государственный, сейчас о воде в Крым никто не говорит, Крым вернется, все – будет», - подчеркнул президент Украины.

Как ранее сообщалось, накануне Владимир Зеленский посетил граничащую с полуостровом Херсонскую область. Во время визита он заявил, что если Херсонщина станет «процветающей» это приведет к тому, что полуостров «быстрее вернется в Украину». 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».

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