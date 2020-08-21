Водный кризис
Развитие сюжета: Новая реальность: в Симферополе обещают установить баки с водой ● Власти ожидают рост числа аварий на сетях после введения графиков водоснабжения в Симферополе ● Крым остался без воды: опубликован график ее подачи ● Крым переходит на почасовую подачу воды ● Засуха: в Симферополе уже готовят графики подачи воды
Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым
фото © rt.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».
Об этом сообщают украинские СМИ.
«Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос», - сказал Владимир Зеленский.
Он в очередной раз сказал, что «днепровскую воду на полуостров вернут только в случае деоккупации».
«Все будет нормально, украинский язык – государственный, сейчас о воде в Крым никто не говорит, Крым вернется, все – будет», - подчеркнул президент Украины.
Как ранее сообщалось, накануне Владимир Зеленский посетил граничащую с полуостровом Херсонскую область. Во время визита он заявил, что если Херсонщина станет «процветающей» это приведет к тому, что полуостров «быстрее вернется в Украину».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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